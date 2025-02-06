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«Это происходит естественно». Алькарас — об ударе из-за спины во втором круге в Роттердаме

«Это происходит естественно». Алькарас — об ударе из-за спины во втором круге в Роттердаме
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём ударе из-за спины в матче второго круга на турнире ATP-500 в Роттердаме с итальянцем Андреа Вавасорри.

Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 21:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Андреа Вавассори
317
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори

«Это происходит естественно в момент. Есть много ситуаций, которые невозможно отработать. Ты просто немного импровизируешь, и всё получается. Победа очень важна, но я здесь для того, чтобы развлекать людей, делать их счастливыми и получать удовольствие от просмотра моих матчей. Не стремлюсь делать это в каждом матче, но если это происходит, то это очень здорово», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Матч Алькараса и Вавассори завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу испанца. Далее он сыграет с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 5) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

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