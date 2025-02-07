«Всегда стараюсь выкладываться по максимуму». Циципас — о выходе в 1/4 финала в Роттердаме

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу во втором круге на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), где он обошёл 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5.

«В таких матчах сложно выбрать победителя, потому что мы оба очень старались долгое время. Я нанёс отличный победный удар по линии, чтобы сделать брейк и выйти вперёд со счётом 6:5, думая, что было действительно необходимо попытаться в тот момент, поскольку он хорошо смешивал всё: подачу и удары с лёта, вариации, поэтому мне нужно было сделать что-то большее.

Всегда стараюсь выкладываться по максимуму, никого не недооценивая. Уже сталкивался с ним, у него хорошая подача, он крепок во всех отношениях», — приводит слова Циципаса Ubitennis.