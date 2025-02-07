«Просто должен адаптироваться к его игре». Циципас — о сопернике в 1/4 финала в Роттердаме

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча 1/4 финала на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), где он сыграет с 92-й ракеткой мира итальянцем Маттией Беллуччи.
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«Просто должен адаптироваться к его стилю игры. У меня есть опыт работы с левшами. У некоторых из них особая манера игры против правшей. Видел его несколько раз, он хорошо играет. Был удивлён, что он попал в отборочный турнир, потому что, на мой взгляд, с точки зрения тенниса его уровень выше, чем у отборочного турнира. Знал, что у меня будет хороший шанс встретиться с ним здесь, у меня был квалификационный матч в первом круге… Он выиграл несколько хороших встреч, и он один из тех, кто может добиться здесь успеха», — приводит слова Циципаса Ubitennis.
Во втором круге турнира в Роттердаме Стефанос Циципас со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5 одолел 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.
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