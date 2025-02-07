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Турнир WTA-500 в Абу-Даби: результаты игрового дня 6 февраля

Турнир WTA-500 в Абу-Даби: результаты игрового дня 6 февраля
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6 февраля завершился очередной игровой день турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч четвертьфинального раунда.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Результаты 6 февраля:

  • Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Маркета Вондроушова (Чехия, WC) — 7:5, 6:3;
  • Эшлин Крюгер (США) — Лейла Фернандес (Канада, 8) — 7:5, 4:6, 6:2;
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Онс Жабер (Тунис) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:4);
  • Линда Носкова (Чехия) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 6:3.

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является победительница Уимблдона-2021 представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.

Календарь турнира WTA-500 в Абу-Даби
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