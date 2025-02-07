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Хольгер Руне проиграл 44-й ракетке мира во втором круге турнира в Роттердаме

Хольгер Руне проиграл 44-й ракетке мира во втором круге турнира в Роттердаме
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14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга Руне (5) со счётом 4:6, 1:6 проиграл 44-й ракетке мира из Испании Педро Мартинесу-Портеро.

Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 23:05 МСК
Педро Мартинес-Портеро
44
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Хольгер Руне
14
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча Руне с Мартинесом-Портеро продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Хольгер два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Педро ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Мартинеса-Портеро в Роттердаме станет четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас (1).

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