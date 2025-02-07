Хольгер Руне проиграл 44-й ракетке мира во втором круге турнира в Роттердаме

14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга Руне (5) со счётом 4:6, 1:6 проиграл 44-й ракетке мира из Испании Педро Мартинесу-Портеро.

Встреча Руне с Мартинесом-Портеро продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Хольгер два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Педро ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Мартинеса-Портеро в Роттердаме станет четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас (1).