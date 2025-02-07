Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Абу-Даби

Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии

Определились полуфинальные пары теннисного турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который проходит на харде.

За путёвки в финал поборются:

Эшлин Крюгер (США, 51-я ракетка мира) — Линда Носкова (Чехия, 39-я ракетка мира);
Елена Рыбакина (Казахстан, 1, пятая ракетка мира) — Белинда Бенчич (Швейцария, WC, 157-я ракетка мира).

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является победительница Уимблдона-2021 представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.

За победу в текущем розыгрыше турнира в Абу-Даби теннисистка получит $ 164 тыс., за участие в финале – $ 101 тыс.

Материалы по теме
«Вуков всегда будет рядом. Он и Елена близки». Как работает обновлённая команда Рыбакиной
«Вуков всегда будет рядом. Он и Елена близки». Как работает обновлённая команда Рыбакиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android