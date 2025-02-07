Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Абу-Даби

Определились полуфинальные пары теннисного турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который проходит на харде.

За путёвки в финал поборются:

Эшлин Крюгер (США, 51-я ракетка мира) — Линда Носкова (Чехия, 39-я ракетка мира);

Елена Рыбакина (Казахстан, 1, пятая ракетка мира) — Белинда Бенчич (Швейцария, WC, 157-я ракетка мира).

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является победительница Уимблдона-2021 представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.

За победу в текущем розыгрыше турнира в Абу-Даби теннисистка получит $ 164 тыс., за участие в финале – $ 101 тыс.