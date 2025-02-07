Турнир АТР-500 в Роттердаме: результаты игрового дня 6 февраля

6 февраля на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) прошли шесть матчей второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Роттердам. Мужчины. Второй круг, 6 февраля

Якуб Меншик (Чехия) — Алекс де Минор (Австралия, 3) — 4:6, 4:6.

Артюр Фис (Франция, 7) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 4:6, 6:3, 5:7.

Андрей Рублёв (Россия, 4) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).

— Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:6 (7:2), 7:6 (9:7). Стефанос Циципас (Греция, 6) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Андреа Вавассори (Италия) — 6:2, 6:1.

Педро Мартинес-Портеро (Испания) —Хольгер Руне (Дания, 5) — 6:4, 6:1.

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