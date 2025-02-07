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Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Далласе

Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Далласе
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Далласе. Во втором круге он обыграл американца Майла Ммо со счётом 6:1, 6:4.

Даллас. 2-й круг
07 февраля 2025, пятница. 01:30 МСК
Майкл Ммо
422
США
Майкл Ммо
М. Ммо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Рууд сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету американца две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Рууда станет японец Йосихито Нисиока.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

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