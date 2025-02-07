Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Далласе

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Далласе. Во втором круге он обыграл американца Майла Ммо со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Рууд сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету американца две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Рууда станет японец Йосихито Нисиока.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.