Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Далласе
Поделиться
Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Далласе. Во втором круге он обыграл американца Майла Ммо со счётом 6:1, 6:4.
Даллас. 2-й круг
07 февраля 2025, пятница. 01:30 МСК
422
Майкл Ммо
М. Ммо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
5
Каспер Рууд
К. Рууд
Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Рууд сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету американца две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Рууда станет японец Йосихито Нисиока.
Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.
Комментарии
- 7 февраля 2025
-
02:51
-
02:00
-
01:19
-
00:59
-
00:50
-
00:45
-
00:36
-
00:33
- 6 февраля 2025
-
23:41
-
23:34
-
22:54
-
22:48
-
22:39
-
22:24
-
22:15
-
21:10
-
20:38
-
20:27
-
20:03
-
19:58
-
19:53
-
19:20
-
19:07
-
18:46
-
18:39
-
18:19
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:40
-
16:14
-
16:12