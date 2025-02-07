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Денис Шаповалов обыграл Тейлора Фрица и вышел в третий круг турнира в Далласе

Денис Шаповалов обыграл Тейлора Фрица и вышел в третий круг турнира в Далласе
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54-я ракетка мира представитель Канады Денис Шаповалов пробился в третий круг турнира категории ATP-500 в Далласе (США). В матче второго круга Шаповалов со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:2) обыграл четвёртую ракетку мира из США Тейлора Фрица.

Даллас. 2-й круг
07 февраля 2025, пятница. 06:45 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 2
2 		6 7 7
         
Денис Шаповалов
54
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча Фрица с Шаповаловым продлилась 2 часа 3 минуты. В её рамках Фриц девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Шаповалова 15 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Дениса Шаповалова на турнире в Далласе станет представитель Чехии Томаш Махач.

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