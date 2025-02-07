Турнир ATP-500 в Далласе: результаты игрового дня с 6 на 7 февраля
Сегодня утром, 7 февраля, завершился очередной игровой день на хардовом турнире категории ATP-500 в Далласе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга в мужском одиночном разряде. Жирным выделены победители в матчах.
Теннис. ATP-500. Даллас. 1/8 финала, 6-7 февраля:
- Фрэнсис Тиафо (США) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:3, 4:6, 3:6.
- Маттео Арнальди (Италия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:1, 6:3.
- Хауме Мунар (Испания) — Бен Шелтон (США) - 6:2, 7:6 (7:3).
- Майкл Ммо (США) — Каспер Рууд (Норвегия) - 1:6, 4:6.
- Ринки Хидзиката (Австралия) — Томаш Махач (Чехия) — 4:6, 6:7 (0:7).
- Райлли Опелка (США) — Кэмерон Норри (Великобритания) - 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
- Томми Пол (США) — Итан Куинн (США) - 6:4, 5:7, 6:4.
- Тейлор Фриц (США) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:2, 3:6, 6:7 (2:7).
Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.
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