Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, состоится очередной игровой день на хардовом турнире категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфиналов в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-500. Роттердам, 7 февраля. 1/4 финала (время московское):

15:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Алекс де Минор (Австралия);

16:30. Стефанос Циципас (Греция) - Маттия Беллуччи (Италия);

21:30. Карлос Алькарас (Испания) — Педро Мартинес-Портеро (Испания);

23:00. Андрей Рублёв (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша).

Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.