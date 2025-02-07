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Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание игрового дня 7 февраля

Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание игрового дня 7 февраля
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Сегодня, 7 февраля, состоится очередной игровой день на хардовом турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных встреч.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). 1/2 финала, 7 февраля (время московское):

  • 15:30. Эшлин Крюгер (CША) - Линда Носкова (Чехия);
  • 17:00. Елена Рыбакина (Казахстан) -  Белинда Бенчич (Швейцария).

Соревнования в Абу-Даби проходят с 3 по 8 февраля. Действующей чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Дарью Касаткину. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.

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