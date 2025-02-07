Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание игрового дня 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, состоится очередной игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке, Румыния. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в женском одиночном разряде.

Теннис. Клуж-Напока. Женщины. 1/4 финала (время — московское):

12:00. Ангелина Калинина (Украина) — Александра Саснович (Беларусь);

12:00. Катержина Синякова (Чехия) — Виктория Томова (Болгария);

13:30. Анастасия Потапова (Россия) — Элла Зайдель (Германия);

13:30. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лючия Бронцетти (Италия).

Теннисный турнир в Клуж-Напоке проходит с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является чешская теннисистка Каролина Плишкова.