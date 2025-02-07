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Турнир ATP-500 в Далласе: расписание игрового дня с 7 на 8 февраля

Турнир ATP-500 в Далласе: расписание игрового дня с 7 на 8 февраля
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С 7 по 8 февраля состоятся матчи очередного игрового дня на хардовом турнире категории ATP-500 в Далласе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфиналов в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-500. Даллас. 1/4 финала (время московское):

7 февраля
21:00. Маттео Арнальди (Италия) — Хауме Мунар (Испания);
22:30. Каспер Рууд (Норвегия) — Йосихито Нисиока (Япония).

8 февраля
4:00. Томми Пол (США) — Райлли Опелка (США);
5:30. Денис Шаповалов (Канада) — Томаш Махач (Чехия).

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

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