Анастасия Потапова — Элла Зайдель: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Клуж-Напоке

Сегодня, 7 февраля, на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоится четвертьфинальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и Эллой Зайдель из Германии, занимающей 143-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Элла Зайдель, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Потапова и Зайдель ранее не встречались на турнирах уровня WTA.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.