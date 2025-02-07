Анастасия Потапова — Элла Зайдель: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Клуж-Напоке
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Сегодня, 7 февраля, на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоится четвертьфинальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и Эллой Зайдель из Германии, занимающей 143-ю строчку в рейтинге WTA.
Клуж-Напока. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
32
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
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143
Элла Зайдель
Э. Зайдель
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Элла Зайдель, который начнётся не ранее 18:00 мск.
Потапова и Зайдель ранее не встречались на турнирах уровня WTA.
Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.
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