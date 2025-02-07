Хольгер Руне опубликовал пост после поражения от Педро Мартинеса-Портеро в Роттердаме

14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне разместил пост после поражения на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче второго круга он со счётом 4:6, 1:6 проиграл 44-й ракетке мира из Испании Педро Мартинесу-Портеро.

«Тяжёлая ночь. Старался изо всех сил, но не смог справиться с эмоциями. Надеюсь, скоро буду свежим. Спасибо нидерландским болельщикам за поддержку», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

Встреча Руне с Мартинесом-Портеро продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Хольгер два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.