Хольгер Руне опубликовал пост после поражения от Педро Мартинеса-Портеро в Роттердаме
Поделиться
14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне разместил пост после поражения на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче второго круга он со счётом 4:6, 1:6 проиграл 44-й ракетке мира из Испании Педро Мартинесу-Портеро.
Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 23:05 МСК
44
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
14
Хольгер Руне
Х. Руне
«Тяжёлая ночь. Старался изо всех сил, но не смог справиться с эмоциями. Надеюсь, скоро буду свежим. Спасибо нидерландским болельщикам за поддержку», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.
Встреча Руне с Мартинесом-Портеро продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Хольгер два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.
Комментарии
- 7 февраля 2025
-
11:30
-
11:22
-
11:11
-
10:58
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
08:48
-
02:51
-
02:00
-
01:19
-
00:59
-
00:50
-
00:45
-
00:36
-
00:33
- 6 февраля 2025
-
23:41
-
23:34
-
22:54
-
22:48
-
22:39
-
22:24
-
22:15
-
21:10
-
20:38
-
20:27
-
20:03
-
19:58
-
19:53
-
19:20
-
19:07
-
18:46
-
18:39
-
18:19