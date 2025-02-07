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Бадоса — о восстановлении после травмы: я была близка, очень близка к уходу из тенниса

Бадоса — о восстановлении после травмы: я была близка, очень близка к уходу из тенниса
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10-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса, рассказала о своём состоянии и восстановлении после полученной травмы спины в середине 2023 года. У испанки был стрессовый перелом L4–L5 (4 и 5 поясничный позвонок).

«Я была близка, очень близка к уходу из тенниса. Это было так тяжело и болезненно, что иногда мне трудно об этом думать, хотя мне нравится вспоминать свои мысли и моменты», — приводит слова Бадосы The National.

В 2022 году спортсменка была второй ракеткой мира. В мае 2024 года Бадоса не входила в топ-100 мирового рейтинга. По итогам Открытого чемпионата Австралии — 2025 Паула Бадоса смогла вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

5 февраля Паула Бадоса не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Абу-Даби, уступив сопернице из Чехии Линде Носковой во втором круге со счётом 4:6, 1:6.

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