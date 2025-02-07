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Бадоса — о состоянии на турнире в Мадриде 2024 года: не хотела даже выходить из номера

Бадоса — о состоянии на турнире в Мадриде 2024 года: не хотела даже выходить из номера
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10-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса, рассказала о своём состоянии на турнира в Мадриде в 2024 году.

«Честно говоря, я была в ужасном состоянии в Мадриде, не хотела даже выходить из номера. Конечно, я хочу выиграть каждую игру, которую играю. Когда проигрываю, я сильно разочаровываюсь, но это меня не пугает. Если я чему-то учусь, так это тому, как проигрывать», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.

24 апреля 2024 года испанская теннисистка Паула Бадоса проиграла соотечественнице Джессике Манейро на старте турнира WTA-1000 в Мадриде. Поединок завершился в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 3:6.

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