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Мыскина — о карьере Мирры Андреевой: не стоит торопить события

Мыскина — о карьере Мирры Андреевой: не стоит торопить события
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Победительница турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Мыскина поделилась своим мнением о карьере российской теннисистки Мирры Андреевой, занимающей 15-ю позицию в рейтинге WTA.

«У Мирры далекоидущие планы, форсировать не стоит. Долгая карьера впереди. Сейчас огромное количество турниров, матчей и переездов, и психологическая нагрузка ложится на неё. Безусловно, когда молодая девушка выходит на корт и добивается побед, все хотят от неё трофеев. С одной стороны, это нормально, но, с другой стороны, она ещё молода. Организм должен крепнуть как духовно, так и физически. Уверена, что у Мирры всё впереди. Не стоит торопить события.

Будет ли Мирра в топ-10 в этом году? Может быть, но я не люблю делать прогнозы. Не люблю, когда у спортсмена происходит ранний взлёт; лучше наоборот — когда карьера развивается постепенно. Всё должно идти по плану. Андреева войдёт в топ. Если не в этом году, то в следующем у неё будут все шансы», — приводит слова Мыскиной Metaratings.

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