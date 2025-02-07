Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко показала, что происходит с мячами на её тренировках через 25 минут

Арина Соболенко показала, что происходит с мячами на её тренировках через 25 минут
Комментарии

Победительница трёх турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, что происходит с теннисными мячами на её тренировках.

Спортсменка разместила на своей странице фото мяча до начала тренировки и через 25 минут после её начала.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Напомним, Соболенко дошла до финала Australian Open — 2025, где уступила американке Мэдисон Киз.

Ранее Чемпион US Open — 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пожаловался на качество мячей на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). После выигранного матча первого круга у 39-летнего швейцарца Стэна Вавринки (6:7 (8:10), 6:4, 6:1) он сказал, что мячи были медленными.

Материалы по теме
Арина Соболенко объяснила, почему любит сниматься в фотосессиях
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android