Арина Соболенко показала, что происходит с мячами на её тренировках через 25 минут

Победительница трёх турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, что происходит с теннисными мячами на её тренировках.

Спортсменка разместила на своей странице фото мяча до начала тренировки и через 25 минут после её начала.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Напомним, Соболенко дошла до финала Australian Open — 2025, где уступила американке Мэдисон Киз.

Ранее Чемпион US Open — 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пожаловался на качество мячей на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). После выигранного матча первого круга у 39-летнего швейцарца Стэна Вавринки (6:7 (8:10), 6:4, 6:1) он сказал, что мячи были медленными.