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Полина Кудерметова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Дохе

Полина Кудерметова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Дохе
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59-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификации хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом матче предварительного раунда она в двух сетах победила китаянку Чжэн Сайсай — 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Российская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В матче за выход в основную сетку турнира в Дохе Кудерметова сыграет с 90-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс.

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