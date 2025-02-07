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Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Дохе. Касаткина сыграет с Потаповой в первом круге

Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Дохе. Касаткина сыграет с Потаповой в первом круге
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Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который пройдёт с 9 по 15 февраля. В основную сетку соревнований попали семь российских теннисисток, две из которых сыграют между собой в первом круге — Анастасия Потапова встретится с Дарьей Касаткиной.

Теннис. WTA-1000. Доха. Матчи первого круга с участием россиянок:

  • Анастасия Потапова - Дарья Касаткина;
  • Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания);
  • Анна Калинская — Победитель квалификации (Q);
  • Диана Шнайдер - Победитель квалификации (Q);
  • Людмила Самсонова — Лулу Сун (Новая Зеландия);
  • Мирра Андреева — Победитель квалификации (Q).

Полностью сетка турнира в Дохе выглядит следующим образом:

Фото: Скриншот

Вероника и Полина Кудерметовы, Эрика Андреева и Камилла Рахимова могут пробиться в основную сетку через квалификационный раунд.

Восемь сеяных теннисисток начнут турнир со второго круга. В том числе первая и вторая ракетки мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и Ига Швёнтек из Польши.

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