Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Дохе. Касаткина сыграет с Потаповой в первом круге

Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который пройдёт с 9 по 15 февраля. В основную сетку соревнований попали семь российских теннисисток, две из которых сыграют между собой в первом круге — Анастасия Потапова встретится с Дарьей Касаткиной.
Теннис. WTA-1000. Доха. Матчи первого круга с участием россиянок:
- Анастасия Потапова - Дарья Касаткина;
- Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания);
- Анна Калинская — Победитель квалификации (Q);
- Диана Шнайдер - Победитель квалификации (Q);
- Людмила Самсонова — Лулу Сун (Новая Зеландия);
- Мирра Андреева — Победитель квалификации (Q).
Полностью сетка турнира в Дохе выглядит следующим образом:
Фото: Скриншот
Вероника и Полина Кудерметовы, Эрика Андреева и Камилла Рахимова могут пробиться в основную сетку через квалификационный раунд.
Восемь сеяных теннисисток начнут турнир со второго круга. В том числе первая и вторая ракетки мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и Ига Швёнтек из Польши.