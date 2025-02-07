Камилла Рахимова потерпела разгромное поражение от Сэвилл на старте квалификации в Дохе

Российская теннисистка 69-я ракетка мира Камилла Рахимова не смогла выйти в основную сетку хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге предварительного этапа она в двух сетах уступила представительнице Австралии Дарье Сэвилл (125-й номер рейтинга WTA) — 1:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Россиянка выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Её соперница три раза подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и выиграла 6 брейк-пойнтов из 16.

Соперницей Сэвилл в матче за выход в основную сетку турнира в Дохе станет победительница встречи Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Тэйлор Таунсенд (США).