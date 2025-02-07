Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Роттердаме
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Сегодня, 7 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Хубертом Хуркачем из Венгрии, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач, которая начнётся не ранее 23:00 мск.
Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Хуркач и Рублёв провели между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу польского теннисиста.
Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
Комментарии
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