Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Роттердаме

Сегодня, 7 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Хубертом Хуркачем из Венгрии, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач, которая начнётся не ранее 23:00 мск.

Хуркач и Рублёв провели между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу польского теннисиста.

Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.