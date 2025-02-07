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Алекс де Минор победил Альтмайера в 1/4 финала ATP-500 в Роттердаме

Алекс де Минор победил Альтмайера в 1/4 финала ATP-500 в Роттердаме
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Восьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл 93-ю ракетку мира, немца Даниэля Альтмайера — 6:1, 6:4.

Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 15:10 МСК
Даниэль Альтмайер
93
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Австралийский теннисист не сделал ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и пять заработанных брейк-пойнтов, из которых он реализовал один.

В полуфинале турнира в Роттердаме Алекс де Минор встретится с победителем в матче между Стефаносом Циципасом и Маттией Беллуччи.

Календарь турнира в Роттердаме
Турнирная таблица Роттердам
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