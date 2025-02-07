Саснович обыграла Калинину на тай-брейке и вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке
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Белорусская теннисистка 128-я ракетка мира Александра Саснович одержала победу в матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Она оказалась сильнее соперницы из Украины 49-го номера рейтинга Ангелины Калининой. Счёт — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. За это время Саснович смогла реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов, допустила четыре двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Калининой удалось выполнить четыре эйса и реализовать семь из девяти брейк-пойнтов. В то же время она допустила три двойные ошибки.
Клуж-Напока. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 15:10 МСК
49
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
128
Александра Саснович
А. Саснович
В полуфинале турнира Александра Саснович может сразиться с первой сеяной россиянкой Анастасией Потаповой. Её соперница определится 7 февраля вечером.
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