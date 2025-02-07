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Саснович обыграла Калинину на тай-брейке и вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке

Саснович обыграла Калинину на тай-брейке и вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке
Александра Саснович
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Белорусская теннисистка 128-я ракетка мира Александра Саснович одержала победу в матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Она оказалась сильнее соперницы из Украины 49-го номера рейтинга Ангелины Калининой. Счёт — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. За это время Саснович смогла реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов, допустила четыре двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Калининой удалось выполнить четыре эйса и реализовать семь из девяти брейк-пойнтов. В то же время она допустила три двойные ошибки.

Клуж-Напока. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 15:10 МСК
Ангелина Калинина
49
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 3
2 		6 7 7
         
Александра Саснович
128
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

В полуфинале турнира Александра Саснович может сразиться с первой сеяной россиянкой Анастасией Потаповой. Её соперница определится 7 февраля вечером.

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