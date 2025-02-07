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Daily Mail: Винус Уильямс была замечена с кольцом на безымянном пальце во время тренировки

Daily Mail: Винус Уильямс была замечена с кольцом на безымянном пальце во время тренировки
Винус Уильямс
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс была замечена со своим возлюбленным итальянским актёром Андреа Прети с кольцом на безымянном пальце левой руки.

Как пишет Daily Mail, этот факт может означать, что Уильямс и Прети были помолвлены спустя год отношений. Репортёры заметили экс первую ракетку мира во время её тренировки в Риме (Италия).

Напомним, в последний раз 44-летняя Винус Уильямс выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Там американская теннисистка со счётом 3:6, 3:6 проиграла 20-летней россиянке Диане Шнайдер.

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