Де Минор и Синнер лидируют по победам в матчах на турнирах ATP-500 начиная с 2023 года

Восьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор догнал лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера по количеству побед в матчах на турнирах категории ATP-500 начиная с 2023 года. У игроков по 32 победы. Третье место в данном рейтинге занимает россиянин Даниил Медведев, на счету которого 28 побед.
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Сегодня, 7 февраля, Алекс де Минор вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл 93-ю ракетку мира немца Даниэля Альтмайера — 6:1, 6:4.
В случае успешного результата в полуфинале турнира в Роттердаме де Минор станет единоличным лидером по количеству побед на турнирах ATP-500 начиная с 2023 года. Напомним, Янник Синнер пропускает соревнования в Нидерландах.
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