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Эшлин Крюгер вышла в дебютный финал турнира WTA-500, где может сыграть с Еленой Рыбакиной

Эшлин Крюгер вышла в дебютный финал турнира WTA-500, где может сыграть с Еленой Рыбакиной
Эшлин Крюгер
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Американская теннисистка 51-я ракетка мира Эшлин Крюгер вышла в финал турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв чешскую спортсменку 39-й номер мирового рейтинга Линду Носкову. Счёт — 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. За это время Крюгер смогла реализовать три брейк-пойнта из семи, допустила пять двойных ошибок и выполнила пять подач навылет. Носковой удалось выполнить четыре эйса и реализовать два из шести брейк-пойнтов. В то же время она допустила четыре двойные ошибки.

Абу-Даби. 1/2 финала
07 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Эшлин Крюгер
51
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Линда Носкова
39
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

В решающем матче в ОАЭ Эшлин Крюгер может сыграть с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Последней предстоит сразиться в полуфинале с Белиндой Бенчич (Швейцария).

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