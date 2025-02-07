Эшлин Крюгер вышла в дебютный финал турнира WTA-500, где может сыграть с Еленой Рыбакиной

Американская теннисистка 51-я ракетка мира Эшлин Крюгер вышла в финал турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв чешскую спортсменку 39-й номер мирового рейтинга Линду Носкову. Счёт — 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. За это время Крюгер смогла реализовать три брейк-пойнта из семи, допустила пять двойных ошибок и выполнила пять подач навылет. Носковой удалось выполнить четыре эйса и реализовать два из шести брейк-пойнтов. В то же время она допустила четыре двойные ошибки.

В решающем матче в ОАЭ Эшлин Крюгер может сыграть с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Последней предстоит сразиться в полуфинале с Белиндой Бенчич (Швейцария).