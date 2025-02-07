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Светлана Кузнецова отреагировала на неудачное начало сезона Даниила Медведева

Светлана Кузнецова отреагировала на неудачное начало сезона Даниила Медведева
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала неудачное начало сезона седьмой ракетки мира Даниила Медведева.

Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:40 МСК
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
3 		7 8 3
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Даниил Медведев проиграл 92-й ракетке мира Маттии Беллуччи на пятисотнике в Роттердаме. К сожалению, Дане пока так и не получается набрать форму с начала сезона. Очень обидное поражение. Тем временем у Дани уже спрашивают, будет ли он завершать карьеру. Но Медведев сдаваться не собирается», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В среду, 5 февраля, Даниил Медведев уступил 92-й ракетке мира итальянцу Маттии Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме. Ранее он также завершил выступления во втором круге Australian Open — 2025, проиграв 19-летнему американцу Лёнеру Тину.

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