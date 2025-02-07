Вавассори — об Алькарасе после поражения в Роттердаме: Карлитос впечатлил

317-я ракетка мира Андреа Вавассори высказался о матче с Карлосом Алькарасом во втором круге турнира в Роттердаме. Итальянский теннисист за один час проиграл третьей ракетке мира из Испании со счётом 2:6, 1:6.
«Карлитос впечатлил. Я играл против него в Буэнос-Айресе, и, возможно, на грунте у меня было чуть больше времени, а здесь у меня его и не оказалось. Я очень сильно подавал, даже больше 220 км/ч, но он всё равно отвечал мне в 80% случаев. А также мало ошибался и всегда грамотно подавал. У меня случился только один брейк-пойнт.
Когда поединок идёт при таком количестве зрителей, ты будто под прицелом. Сложно оставаться в игре. Я не привык выступать в одиночном разряде, что и отразилось на матче.
Возможно, я мог бы взять ещё несколько геймов, но победить такого Алькараса очень сложно. Это всё равно опыт, который я возьму с собой. Он придаст мне уверенности», — приводит слова Вавассори Ubitennis.
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