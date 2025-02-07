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Вавассори — об Алькарасе после поражения в Роттердаме: Карлитос впечатлил

Вавассори — об Алькарасе после поражения в Роттердаме: Карлитос впечатлил
Карлос Алькарас
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317-я ракетка мира Андреа Вавассори высказался о матче с Карлосом Алькарасом во втором круге турнира в Роттердаме. Итальянский теннисист за один час проиграл третьей ракетке мира из Испании со счётом 2:6, 1:6.

«Карлитос впечатлил. Я играл против него в Буэнос-Айресе, и, возможно, на грунте у меня было чуть больше времени, а здесь у меня его и не оказалось. Я очень сильно подавал, даже больше 220 км/ч, но он всё равно отвечал мне в 80% случаев. А также мало ошибался и всегда грамотно подавал. У меня случился только один брейк-пойнт.

Когда поединок идёт при таком количестве зрителей, ты будто под прицелом. Сложно оставаться в игре. Я не привык выступать в одиночном разряде, что и отразилось на матче.

Возможно, я мог бы взять ещё несколько геймов, но победить такого Алькараса очень сложно. Это всё равно опыт, который я возьму с собой. Он придаст мне уверенности», — приводит слова Вавассори Ubitennis.

Роттердам. 2-й круг
06 февраля 2025, четверг. 21:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Андреа Вавассори
317
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори
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