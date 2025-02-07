Беллуччи уверенно обыграл Циципаса в матче за выход в полуфинал турнира в Роттердаме

Итальянский теннисист 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он уверенно обыграл 12-ю ракетку мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Итальянский теннисист сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале турнира в Роттердаме Маттия Беллуччи сыграет с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.