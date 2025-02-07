Маттия Беллуччи прокомментировал выход в полуфинал турнира в Роттердаме
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Итальянский теннисист 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он уверенно обыграл 12-ю ракетку мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:2.
Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
12
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
92
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
«Дело не в рейтинговых очках. И я стараюсь не думать о призовых, потому что ещё молод. Главное, давать сопротивление в подобных матчах и иметь возможность чувствовать свободу на корте. Это очень важно для меня, и это то, над чем мы работаем», — сказал Беллуччи после победы над Циципасом.
В полуфинале турнира в Роттердаме Маттия Беллуччи сыграет с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.
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