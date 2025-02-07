Маттия Беллуччи прокомментировал выход в полуфинал турнира в Роттердаме

Итальянский теннисист 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он уверенно обыграл 12-ю ракетку мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:2.

«Дело не в рейтинговых очках. И я стараюсь не думать о призовых, потому что ещё молод. Главное, давать сопротивление в подобных матчах и иметь возможность чувствовать свободу на корте. Это очень важно для меня, и это то, над чем мы работаем», — сказал Беллуччи после победы над Циципасом.

В полуфинале турнира в Роттердаме Маттия Беллуччи сыграет с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.