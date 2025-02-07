Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации «тысячника» в Дохе, обыграв Сару Эррани

52-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Российская теннисистка в двух сетах обыграла итальянку Сару Эррани. Счёт — 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Кудерметова-старшая выполнила пять подач навылет, реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. Эррани реализовала два из шести брейк-пойнтов, не выполнила ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку.

В финале квалификационной части турнира Вероника Кудерметова может сыграть с соотечественницей Эрикой Андреевой. Последней для этого нужно одолеть японскую теннисистку Нао Хибино.