Пивоварова: Медведев потерял статус топ-игрока и перестал слушать тренера

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о неудачном выступлении Даниила Медведева в новом сезоне.

«Разбираемся, почему Даниил Медведев проигрывает? На этой неделе Даниил проиграл во втором круге 92-й ракетке мира на турнире в Роттердаме. Соперником Даниила был 23-летний игрок из Италии Маттия Беллуччи. Он левша, играет разнообразно, меняет ритм с помощью укороченных и резаных ударов, может играть, как плоско активно, так и высокими крученными ударами, но основное его преимущество — это сильная подача подача и высокая скорость, играет быстро в удар. Почему он ещё не стоит в топе рейтинга? Потому что играет нестабильно, особенно в решающие моменты в конце сетов.

Казалось бы, Даниил опытный игрок, который, как орешки щёлкает как раз таких игроков, которые сами могут проиграть матч, но что пошло не так? Проблема в том, что уже год назад было понятно, что Даниилу нужно прибавлять в игре. На Australian Open Медведев чудом дошёл до финала на своём характере и выносливости. По ходу сезона стало явно видно, как Даниил начинает уступать топ-игрокам, его игру стали читать, соперники прибавляют в выносливости, скорости и вариативности по игре. У Даниила всё без изменений и вдобавок он получает травму плеча, в итоге сбивается подача.

Ему нужна была качественная подготовка, работа над техникой и тактикой, над улучшениями его игры, но с начала года мы не увидели никаких изменений и даже казалось, что Даниил растренирован. Сейчас он потерял свой статус топ-игрока и теннисисты начали верить, что могут его обыграть, поэтому полетели поражения от игроков, которые стоят возле сотни. На характере и статусе уже матчи не вывезешь! Подачи нет, быстро играть в корте не успевает со своей техникой, на задней линии не держит розыгрыши, игра слета и укороченные/мячи в корте — слабое место. Когда ты по игре настолько проигрываешь, то даже с невынужденными ошибками в игре, соперники имеют преимущество.

Моё мнение, нужно менять команду, которую Даниил будет слушать. Тренер должен уметь найти подход к игроку и донести ему грамотно информацию о его слабых сторонах и как над ними можно работать. В моём понимании, Даниил перестал слушать тренера и работа не стала эффективной. Если продолжать в том же духе, скоро будет с первых кругов тяжело играть, соперники не стоят на месте, а очень быстро прогрессируют. Желаю Даниилу скорее разобраться со сложившейся ситуацией и принять правильные меры для возвращения в топ рейтинга", — написала Пивоварова на своей странице в социальных сетях.

В среду, 5 февраля, Даниил Медведев уступил 92-й ракетке мира итальянцу Маттии Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме. Ранее он также завершил выступления во втором круге Australian Open — 2025, проиграв 19-летнему американцу Лёнеру Тину.