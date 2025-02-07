Катержина Синякова обыграла Викторию Томову и вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке
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Чешская теннисистка 54-я ракетка мира Катержина Синякова в матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) оказалась сильнее Виктории Томовой из Болгарии. Счёт — 6:3, 7:6 (9:7).
Встреча продолжалась 2 часа. За это время Синякова реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов, допустила пять двойных ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Томовой удалось реализовать три из шести брейк-пойнтов. В то же время она допустила 10 двойных ошибок. На тай-брейке Синякова трижды ушла от сет-пойнта.
Клуж-Напока. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
54
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
63
Виктория Томова
В. Томова
В полуфинале соревнований в Клуэ-Напоке Катержина Синякова сыграет с сильнейшей в матче между двумя итальянками — Элизабеттой Коччаретто и Лючией Бронцетти.
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