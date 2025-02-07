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Елена Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире в Абу-Даби, проиграв Бенчич

Елена Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире в Абу-Даби, проиграв Бенчич
Елена Рыбакина
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Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проиграла в полуфинальном матче турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Её обидчицей стала сенсация турнира 157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Счёт — 6:3, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. За это время Рыбакина реализовала три брейк-пойнта из пяти, допустила три двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет. Бенчич удалось реализовать 4 из 13 брейк-пойнтов и выполнить два эйса. В то же время она допустила четыре двойные ошибки.

Абу-Даби. 1/2 финала
07 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Белинда Бенчич
157
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

В финале турнира в ОАЭ Белинда Бенчич сыграет с американской теннисисткой Эшлин Крюгер, которая ранее была сильнее Линды Носковой из Чехии.

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