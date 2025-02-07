Елена Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире в Абу-Даби, проиграв Бенчич
Поделиться
Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проиграла в полуфинальном матче турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Её обидчицей стала сенсация турнира 157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Счёт — 6:3, 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. За это время Рыбакина реализовала три брейк-пойнта из пяти, допустила три двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет. Бенчич удалось реализовать 4 из 13 брейк-пойнтов и выполнить два эйса. В то же время она допустила четыре двойные ошибки.
Абу-Даби. 1/2 финала
07 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
157
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
В финале турнира в ОАЭ Белинда Бенчич сыграет с американской теннисисткой Эшлин Крюгер, которая ранее была сильнее Линды Носковой из Чехии.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2025
-
20:46
-
20:15
-
20:13
-
20:01
-
20:00
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:52
-
18:38
-
18:29
-
18:15
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:00
-
16:45
-
16:13
-
15:21
-
15:00
-
14:27
-
13:47
-
13:20
-
11:30
-
11:22
-
11:11
-
10:58
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
08:48
-
02:51