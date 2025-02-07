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Эрика Андреева разгромила японку Хибино и вышла в финал квалификации в Дохе

Эрика Андреева разгромила японку Хибино и вышла в финал квалификации в Дохе
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Российская теннисистка 77-я ракетка мира Эрика Андреева одержала разгромную победу над японской спортсменкой Нао Хибино и вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Счёт — 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 57 минут. Андреева-старшая выполнила четыре эйса, реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. Хибино реализовала один из трёх брейк-пойнтов, не выполнила ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку.

В финале квалификационной части турнира Эрика Андреева сразится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла итальянскую теннисистку Сару Эррани со счётом 6:4, 6:1.

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