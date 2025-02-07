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Стали известны имена финалисток «пятисотника» в Абу-Даби

Стали известны имена финалисток «пятисотника» в Абу-Даби
Эшлин Крюгер и Белинда Бенчич
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Сегодня, 7 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся очередной игровой день, по итогам которого определились имена финалисток турнира категории WTA-500.

В первом матче дня американская теннисистка 51-я ракетка мира Эшлин Крюгер обыграла чешскую спортсменку 39-й номер мирового рейтинга Линду Носкову со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Это дебютный финал турнира WTA-500 в карьере 20-летней спортсменки.

Следом определилась вторая финалистка — ею стала швейцарская теннисистка 157-я ракетка мира Белинда Бенчич. Она одолела пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Финал в Абу-Даби состоится завтра, 8 февраля.

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