Бенчич прокомментировала победу над Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби

157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она обыграла пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

«Я очень много работала, чтобы вернуться. Это был нелёгкий путь. Рада, что результаты приходят так быстро. Это не значит, что работа окончена. Мне ещё многое предстоит сделать. Я действительно наслаждаюсь своей игрой на корте. Большое спасибо за поддержку. Помню, что уже играла с Еленой. Было нелегко её победить», — сказала Бенчич в интервью на корте.

В финале турнира в ОАЭ Белинда Бенчич сразится с американской теннисисткой Эшлин Крюгер, которая ранее была сильнее Линды Носковой из Чехии.