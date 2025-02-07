Бенчич прокомментировала победу над Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби
Поделиться
157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она обыграла пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 3:6, 4:6.
Абу-Даби. 1/2 финала
07 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
157
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
«Я очень много работала, чтобы вернуться. Это был нелёгкий путь. Рада, что результаты приходят так быстро. Это не значит, что работа окончена. Мне ещё многое предстоит сделать. Я действительно наслаждаюсь своей игрой на корте. Большое спасибо за поддержку. Помню, что уже играла с Еленой. Было нелегко её победить», — сказала Бенчич в интервью на корте.
В финале турнира в ОАЭ Белинда Бенчич сразится с американской теннисисткой Эшлин Крюгер, которая ранее была сильнее Линды Носковой из Чехии.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2025
-
20:46
-
20:15
-
20:13
-
20:01
-
20:00
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:52
-
18:38
-
18:29
-
18:15
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:00
-
16:45
-
16:13
-
15:21
-
15:00
-
14:27
-
13:47
-
13:20
-
11:30
-
11:22
-
11:11
-
10:58
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
08:48
-
02:51