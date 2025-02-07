Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бенчич прокомментировала победу над Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби

Бенчич прокомментировала победу над Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби
Комментарии

157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она обыграла пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Абу-Даби. 1/2 финала
07 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Белинда Бенчич
157
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«Я очень много работала, чтобы вернуться. Это был нелёгкий путь. Рада, что результаты приходят так быстро. Это не значит, что работа окончена. Мне ещё многое предстоит сделать. Я действительно наслаждаюсь своей игрой на корте. Большое спасибо за поддержку. Помню, что уже играла с Еленой. Было нелегко её победить», — сказала Бенчич в интервью на корте.

В финале турнира в ОАЭ Белинда Бенчич сразится с американской теннисисткой Эшлин Крюгер, которая ранее была сильнее Линды Носковой из Чехии.

Материалы по теме
«Вуков всегда будет рядом. Он и Елена близки». Как работает обновлённая команда Рыбакиной
«Вуков всегда будет рядом. Он и Елена близки». Как работает обновлённая команда Рыбакиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android