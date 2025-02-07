Анастасия Потапова переиграла Эллу Зайдель и вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке
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Российская теннисистка 32-я ракетка мира Анастасия Потапова оказалась сильнее своей соперницы из Германии Эллы Зайдель (143-й номер рейтинга) и вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Счёт — 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Потапова реализовала 4 брейк-пойнта из 11, допустила три двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет. Зайдель удалось реализовать один брейк-пойнт из четырёх и выполнить два эйса. В то же время она допустила две двойные ошибки.
Клуж-Напока. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 20:15 МСК
32
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
143
Элла Зайдель
Э. Зайдель
В 1/2 финала соревнований первая сеяная Анастасия Потапова сразится со 128-й ракеткой мира белорусской теннисисткой Александрой Саснович.
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