12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал философский пост на своей странице в социальных сетях. Он призвал подписчиков избавиться от своего эго.

«Избавьтесь от своего эго, обретите покой», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Стефанос Циципас неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Сегодня, 7 февраля, в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) он проиграл 92-й ракетке мира итальянскому теннисисту Маттии Беллуччи. Ранее Циципас провально выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025.