«Нет боли — нет роста». Шарапова — о тренировках в спортзале

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова показала, как тренируется в спортивном зале. Она опубликовала фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница шараповой в социальных сетях

«Как говорится… Нет боли — нет роста», — написала Шарапова на своей странице в социальных сетях.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Напомним, российская теннисистка впервые стала мамой в июле 2022 года.