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Турнир WTA-500 в Абу-Даби: результаты игрового дня 7 февраля

Турнир WTA-500 в Абу-Даби: результаты игрового дня 7 февраля
Елена Рыбакина
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7 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч 1/2 финала.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Результаты 7 февраля:

  • Эшлин Крюгер (США) — Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (7:2), 6:4;
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — 6:3, 3:6, 4:6.

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является победительница Уимблдона-2021 представительница Казахстана Елена Рыбакина. Российские теннисистки завершили выступления во втором круге соревнований. Отметим, что призовой фонд хардового турнира в этом году составил $ 1 064 510.

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