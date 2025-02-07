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Андреа Петкович рассказала, какое решение может помочь Александру Звереву выиграть ТБШ

Андреа Петкович рассказала, какое решение может помочь Александру Звереву выиграть ТБШ
Александр Зверев
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Бывшая теннисистка экс девятая ракетка представительница Германии немка Андреа Петкович рассказала, что может помочь её соотечественнику второй ракетке мира Александру Звереву завоевать первый в карьере титул «Большого шлема».

«Есть решение. Зверев должен нанять отличного тренера, а именно того, кто выиграл несколько титулов «Большого шлема». Он мог бы извлечь большую пользу из этого опыта», — приводит слова Петкович We love tennis.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 Александр Зверев уступил итальянцу Яннику Синнеру. Немецкий спортсмен проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере.

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