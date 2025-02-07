Андреа Петкович рассказала, какое решение может помочь Александру Звереву выиграть ТБШ

Бывшая теннисистка экс девятая ракетка представительница Германии немка Андреа Петкович рассказала, что может помочь её соотечественнику второй ракетке мира Александру Звереву завоевать первый в карьере титул «Большого шлема».

«Есть решение. Зверев должен нанять отличного тренера, а именно того, кто выиграл несколько титулов «Большого шлема». Он мог бы извлечь большую пользу из этого опыта», — приводит слова Петкович We love tennis.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 Александр Зверев уступил итальянцу Яннику Синнеру. Немецкий спортсмен проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере.