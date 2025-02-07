Лючия Бронцетти стала последней полуфиналисткой турнира в Клуж-Напоке

Итальянская теннисистка 72-я ракетка мира Лючия Бронцетти заняла последнее вакантное место в полуфинальной стадии турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Со счётом 6:1, 6:4 она обыграла соотечественницу 60-го номера мирового рейтинга Элизабетту Коччаретто.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За это время Бронцетти реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, не допустила ни одной двойной ошибки и выполнила две подачи навылет. Коччаретто смогла реализовать один брейк-пойнт из двух. В то же время она допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет.

В 1/2 финала соревнований итальянская теннисистка Лючия Бронцетти сразится со 54-й ракеткой мира чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.