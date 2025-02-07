Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лючия Бронцетти стала последней полуфиналисткой турнира в Клуж-Напоке

Лючия Бронцетти стала последней полуфиналисткой турнира в Клуж-Напоке
Лючия Бронцетти
Комментарии

Итальянская теннисистка 72-я ракетка мира Лючия Бронцетти заняла последнее вакантное место в полуфинальной стадии турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Со счётом 6:1, 6:4 она обыграла соотечественницу 60-го номера мирового рейтинга Элизабетту Коччаретто.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За это время Бронцетти реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, не допустила ни одной двойной ошибки и выполнила две подачи навылет. Коччаретто смогла реализовать один брейк-пойнт из двух. В то же время она допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет.

Клуж-Напока. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 21:55 МСК
Элизабетта Коччаретто
60
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лючия Бронцетти
72
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

В 1/2 финала соревнований итальянская теннисистка Лючия Бронцетти сразится со 54-й ракеткой мира чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

Календарь турнира в Клуж-Напоке
Сетка турнира в Клуж-Напоке
Материалы по теме
Елена Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире в Абу-Даби, проиграв Бенчич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android