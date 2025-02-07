Лючия Бронцетти стала последней полуфиналисткой турнира в Клуж-Напоке
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Итальянская теннисистка 72-я ракетка мира Лючия Бронцетти заняла последнее вакантное место в полуфинальной стадии турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Со счётом 6:1, 6:4 она обыграла соотечественницу 60-го номера мирового рейтинга Элизабетту Коччаретто.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За это время Бронцетти реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, не допустила ни одной двойной ошибки и выполнила две подачи навылет. Коччаретто смогла реализовать один брейк-пойнт из двух. В то же время она допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет.
Клуж-Напока. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 21:55 МСК
60
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
72
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
В 1/2 финала соревнований итальянская теннисистка Лючия Бронцетти сразится со 54-й ракеткой мира чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.
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