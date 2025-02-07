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Карлос Алькарас без проблем вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Карлос Алькарас без проблем вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он обыграл соотечественника 44-ю ракетку мира Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:2, 6:1.

Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Педро Мартинес-Портеро
44
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

Встреча продлилась 1 час 10 минут. В её рамках Карлос семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Роттердаме Алькарас сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша).

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