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Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: результаты игрового дня 7 февраля

Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: результаты игрового дня 7 февраля
Анастасия Потапова
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Сегодня, 7 февраля, завершился очередной игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-250, Клуж-Напока (Румыния). 1/4 финала. Результаты 7 февраля:

  • Ангелина Калинина (Украина, 4) — Александра Саснович (Беларусь, LL) — 6:2, 4:6, 6:7 (3:7);
  • Катержина Синякова (Чехия, 5) — Виктория Томова (Болгария) — 6:3, 7:6 (9:7);
  • Анастасия Потапова (Россия, 1) — Элла Зайдель (Германия, Q) — 6:2, 6:3;
  • Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия) — 1:6, 4:6.

Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.

Календарь турнира в Клуж-Напоке
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