Определились все участницы полуфинала турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Сегодня, 7 февраля, в Клуж-Напоке (Румыния) состоялся очередной игровой день, по итогам которого определились имена полуфиналисток турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Теннис. WTA-250, Клуж-Напока (Румыния). Пары 1/2 финала:

Анастасия Потапова (Россия, 1) — Александра Саснович (Беларусь, LL);

— Александра Саснович (Беларусь, LL); Лючия Бронцетти (Италия) — Катержина Синякова (Чехия, 5).

Турнир на стадии 1/4 финала покинули Ангелина Калинина (Украина), Виктория Томова (Болгария), Элла Зайдель (Германия, Q) и Элизабетта Коччаретто (Италия, 7).

Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований в этом году составил $ 275 094.