Алекс де Минор обгонит Даниила Медведева в рейтинге ATP

Австралийский теннисист Алекс де Минор обгонит седьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в мировом рейтинге после выхода в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл 93-ю ракетку мира немца Даниэля Альтмайера — 6:1, 6:4.

Отметим, Алекс де Минор догнал лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера по количеству побед во встречах на турнирах категории ATP-500 начиная с 2023 года. У игроков по 32 победы.

В среду, 5 февраля, Даниил Медведев уступил 92-й ракетке мира итальянцу Маттии Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме. Ранее он также завершил выступления во втором круге Australian Open — 2025, проиграв 19-летнему американцу Лёнеру Тину.