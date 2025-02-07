Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор обгонит Даниила Медведева в рейтинге ATP

Алекс де Минор обгонит Даниила Медведева в рейтинге ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский теннисист Алекс де Минор обгонит седьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в мировом рейтинге после выхода в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл 93-ю ракетку мира немца Даниэля Альтмайера — 6:1, 6:4.

Отметим, Алекс де Минор догнал лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера по количеству побед во встречах на турнирах категории ATP-500 начиная с 2023 года. У игроков по 32 победы.

В среду, 5 февраля, Даниил Медведев уступил 92-й ракетке мира итальянцу Маттии Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме. Ранее он также завершил выступления во втором круге Australian Open — 2025, проиграв 19-летнему американцу Лёнеру Тину.

Материалы по теме
«Нужно несколько побед». Даниил Медведев попал в ужасную яму — что же делать нашему парню?
«Нужно несколько побед». Даниил Медведев попал в ужасную яму — что же делать нашему парню?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android